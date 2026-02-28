Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:21, 28 февраля 2026Экономика

Мошенники начали филигранно мстить неудавшимся жертвам

Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть с помощью переводов по СБП
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Обиженные мошенники, на чьи уловки не попались россияне, начали мстить гражданам. Как рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, они используют для этого банковские переводы.

«Гражданам [которые не попались на уловки мошенников] делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета — самая безобидная», — пояснил юрист.

По словам эксперта, если вы начали получать подобные переводы, то эти денежные средства ни в коем случае нельзя тратить, и лучше незамедлительно обратиться в банк и в полицию.

В завершении Хаминский добавил, что часто у клиентов банка не включены оповещения о поступлениях денег на счет, поэтому следует регулярно проверять выписку по счету, чтобы избежать мошеннических атак.

Ранее киберпреступники начали активно приглашать россиян в фейковые чаты поликлиник и предлагать подтвердить прикрепление к медучреждению для кражи данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Интервьюер прервал Зеленского в момент обсуждения ядерного оружия. Что рассказал глава Украины о выборах и встрече с Путиным?

    Стали известны новые подробности о переговорах по Украине

    Запад лишил Украину способности защищаться

    Несколько россиян умерли на популярном курорте из-за различных инфекций

    Военный самолет с грузом денег рухнул на шоссе в Боливии

    Мошенники начали филигранно мстить неудавшимся жертвам

    В Швейцарии ликвидируют банк на фоне подозрений в связях с Россией

    Раскрыта судьба рубля в начале весны

    В Каспийском море найдено тело рекордсмена Гиннеса

    Рубио запретил дипломатам мешать переговорам с одной страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok