Мошенники начали филигранно мстить неудавшимся жертвам

Мошенники начали мстить тем, кого не удалось обмануть с помощью переводов по СБП

Обиженные мошенники, на чьи уловки не попались россияне, начали мстить гражданам. Как рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, они используют для этого банковские переводы.

«Гражданам [которые не попались на уловки мошенников] делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета — самая безобидная», — пояснил юрист.

По словам эксперта, если вы начали получать подобные переводы, то эти денежные средства ни в коем случае нельзя тратить, и лучше незамедлительно обратиться в банк и в полицию.

В завершении Хаминский добавил, что часто у клиентов банка не включены оповещения о поступлениях денег на счет, поэтому следует регулярно проверять выписку по счету, чтобы избежать мошеннических атак.

Ранее киберпреступники начали активно приглашать россиян в фейковые чаты поликлиник и предлагать подтвердить прикрепление к медучреждению для кражи данных.