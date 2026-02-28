Реклама

17:08, 28 февраля 2026МирЭксклюзив

Названо условие противостояния Ирана США и Израилю

Военный эксперт Живов: У Ирана хватит вооружения на несколько недель
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иран сможет противостоять США и Израилю, если они планируют только ограниченную военную операцию и будут использовать ограниченное количество воздушных и ракетных вооружений, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Иран сделал выводы о летней военной кампании 2025 года и изменил тактику ударов по объектам США и Израиля. Отмечается, что США с самого начала пришлось тратить на отражение ракетных ударов дорогостоящие противоракеты, что в условиях их дефицита обернется для Штатов и Израиля серьезными расходами.

Живов отметил, что если Израиль и США навалятся всей массой, то Иран вряд ли сможет с ними соперничать. Он указал, что военный конфликт может быстро перейти в десантную операцию, если американцы к ней готовы.

«В целом, у Ирана есть вооружение на несколько недель для того, чтобы отбиваться, достаточно эффективно, но это преимущественно ракетное вооружение. При этом у Ирана слабый флот, слабое ПВО и воздушный боевой флот. Поэтому ракетными ударами они могут отвечать и наносить удары по Израилю и американским базам в регионе. Но, опять же, это зависит от того, насколько долго американцы планирую эту кампанию вести», — объяснил эксперт.

Ранее в сети появилось видео прицельного удара дроном-камикадзе «Шахед» по базе Пятого флота США в Бахрейне. Предварительно, был уничтожен передовой американский радар FP-132.

