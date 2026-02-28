Реклама

Названы последствия конфликта США и Ирана

Хазанов: Операция США против Ирана остановит вывоз нефти с Ближнего Востока
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Масштабная военная операция США против Ирана может привести к остановке судоходства в Персидском заливе и вывоза нефти с Ближнего Востока. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, передает РИА Новости.

«Эта ситуация может привести к остановке судоходства в Персидском заливе, соответственно, вообще к прекращению вывоза нефти с Ближнего Востока на какое-то время из-за идущих боевых действий», — сказал он.

Ранее Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в Тегеране прогремело несколько взрывов.

Позже стало известно, что США приняли участие в атаке Израиля на Иран. По словам американского чиновника, военные атакуют иранские объекты с воздуха и моря.

