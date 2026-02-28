Реклама

Наука и техника
17:22, 28 февраля 2026

Необычный перехват иранской ракеты попал на видео

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Одну из иранских ракет, которые применили в ходе ответных ударов по объектам Израиля и США, перехватили одновременным ударом двух противоракет. На запись необычного эпизода обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Утверждается, что на видео попала работа системы противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) или Arrow-3. На ролике можно заметить стремительно спускающийся объект и следы двух ракет, направляющихся к нему с земли. Перехватчики практически одновременно настигли цель на финальном участке траектории.

Ранее стало известно, что первая баллистическая ракета Ирана достигла цели в Тель-Авиве.

В декабре портал Breaking Defense писал, что активное применение систем THAAD в ходе 12-дневной войны привело к истощению арсенала американских ракет для систем ПРО. При этом перехватчики, которые заказали в 2021 году, передадут Агентству по противоракетной обороне США не ранее 2027-го.

