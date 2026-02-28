Несколько россиян умерли на популярном курорте из-за различных инфекций

Генконсул Садыков: Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций

Несколько граждан России скончались на популярном туристическом острове Фукуок во Вьетнаме в результате различных инфекционных заболеваний. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

По словам дипломата, один из летальных исходов произошел в декабре 2025 года — причиной смерти стал амебный менингоэнцефалит, редкое и крайне опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Садыков отметил, что в генконсульство часто поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих на Фукуоке, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.

Ранее стало известно, что российские туристы массово отравились во Вьетнаме из-за нечистот в море. Соотечественники пожаловались на слив канализации в море на пляже Лонг-Бич острова Фукуок. Сообщается, что вся вода вдоль берега настолько грязная, что туристам сложно отстирать плавки и купальники после купания.

