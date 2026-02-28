Реклама

14:15, 28 февраля 2026

Определен единственный рискнувший лететь над Ираном рейс

Рейс Сургут — Дубай стал единственным пролетевшим над Ираном в разгар обстрелов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Самолет, вылетевший из Сургута и направлявшийся в Дубай, стал единственным зафиксированным рейсом, летевшим над Ираном днем в субботу, 28 февраля, в разгар боевых действий. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Пул N3».

Остальные самолеты не стали рисковать и развернулись, сменив маршрут из-за сообщений о ракетах в воздухе.

Всего на Ближнем Востоке сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов — почти 50 тысяч из них в ОАЭ, еще 2 тысячи в Катаре, Омане и Бахрейне, передает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Этим утром Израиль при содействии США нанес удары по Ирану, в том числе по его столице — Тегерану. Исламская Республика ответила на атаку, ударив по американским военным базам, расположенным в шести странах Ближнего Востока.

