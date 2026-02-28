Опубликовано видео ракетного удара по Бахрейну

Появились кадры ракетного удара по многоэтажному зданию в Бахрейне

В сети появилось видео ракетного удара по многоэтажному зданию в Бахрейне. Соответствующие кадры опубликованы арабоязычным Telegram-каналом NAYA.

Также МВД королевства сообщило, что несколько жилых зданий в столице Бахрейна Манаме подверглись ударам. На месте происшествий работают спасательные службы.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.