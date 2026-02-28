Реклама

09:40, 28 февраля 2026Спорт

Овечкин продлил безголевую серию в составе Вашингтона

Капитан «Вашингтона» Овечкин продлил безголевую серию до семи матчей
Владислав Уткин

Фото: Nick Wass / AP

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию в составе своей команды до семи матчей. При этом «Кэпиталз» сумели переиграть Вегас со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты Вашингтона к окончанию 35-й минуты вышли вперед со счетом 3:0 усилиями Пьер-Люка Дюбуа, оформившего дубль, и Джейкоба Чикрана. «Вегас» отыграл две шайбы, благодаря голам Брэйдена Боумана и Томаша Гертла в третьем периоде.

Овечкин не набрал ни одного очка в этом матче. В последний раз 40-летний нападающий забивал месяц назад. 27 января он послал шайбу в ворота «Сиэтл Кракен».

Благодаря победе над «Вегасом», хоккеисты «Вашингтона» набрали 69 очков в 61 матче. Они занимают девятую строчку в Восточной конференции, отставая от кубковой восьмерки на два балла.

