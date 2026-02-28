Реклама

13:44, 28 февраля 2026Мир

Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

Freedom Afrikaa: Иран ударил по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Reuters

Иранские войска нанесли ракетный удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил новостной паблик Freedom Afrikaa.

«Иранские ракеты упали на авиабазу принца Аль-Султана в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

«Лента.ру» отмечает, что в русскоязычном сегменте интернета новость первой была опубликована Telegram-каналом «Раньше всех. Ну почти», а потом и другими российскими СМИ.

    Обсудить
