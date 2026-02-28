Президент Финляндии неожиданно высказался об атаке США на Иран

Стубб: США действуют за рамками международного права в случае с атакой на Иран

США действуют за рамками международного права в случае с атакой на Иран. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Yle.

«Мы сейчас видим США, которые действуют во многом за рамками традиционного международного права. Обычно для таких ударов запрашивали санкцию либо у ООН, либо хотя бы у союзников. Сейчас этого не было. Эта атака отражает более широкие изменения в мировой политике», — отметил политик.

По мнению Стубба, потенциальные переговоры будут вестись между США и Ираном.

«Я вполне уверен, что президент [США Дональд] Трамп не допустит к этому никаких посредников», — подчеркнул финский лидер.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что отвергает односторонние военные действия США и Израиля против Ирана. По его словам, нападение на Исламскую Республику представляет собой эскалацию и способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.