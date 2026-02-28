Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 28 февраля 2026Россия

Путин провел совещание с Совбезом из-за ситуации вокруг Ирана

Песков: Путин провел совещание с Совбезом из-за ситуации вокруг Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Совещание прошло в формате видеоконференции. По словам Пескова, на нем стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию в Иране. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке.

МИД России осудил действия Вашингтона и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

    Осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами

    Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

    «Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

    Отсутствие ударов по Банковой объяснили

    В ЕС призвали к сотрудничеству с Россией в одной сфере

    КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

    Мужчину с собакой ударило молнией

    Анонсировано выступление верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok