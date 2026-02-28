Путин провел совещание с Совбезом из-за ситуации вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Совещание прошло в формате видеоконференции. По словам Пескова, на нем стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию в Иране. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке.

МИД России осудил действия Вашингтона и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.