МИД России выступил с заявлением из-за ударов США и Израиля по Ирану

МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права», — говорится в заявлении.

В МИД также заявили, что США и Израиль атаковали Иран под прикрытием возобновившихся переговоров, якобы призванных обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики. Случившееся там назвали опасной авантюрой, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе.

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — подчеркнули в министерстве.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Целью Вашингтона он назвал «защиту американского народа». По его словам, Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

Сенатор от Демократической партии Джек Рид, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что Конгресс США не давал согласия на проведение масштабной военной операции против Ирана и не получал соответствующих обоснований со стороны администрации Трампа.