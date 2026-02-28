Реклама

Раскрыт статус президента Ирана после ударов США и Израиля

Сын президента Ирана Пезешкиана заявил, что его отец избежал покушения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану удалось избежать покушения в ходе ракетных ударов США и Израиля, не получив при этом никаких ранений. Об этом заявил сын и советник иранского президента Юсуф Пезешкиан в своем Telegram-канале.

«Попытки покушения провалились, другие должностные лица также находятся в добром здравии», — сказано в сообщении.

Юсуф также отметил, что страну ожидает длительный конфликт, который будет изнурительным.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

