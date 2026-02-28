Реклама

04:07, 28 февраля 2026Экономика

Раскрыта судьба рубля в начале весны

Финансист Проценко: Доллар может подешеветь до 72 рублей к апрелю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рубль весной может продолжить укрепление — предположительно, курс доллара опустится до 72 рублей к апрелю при появлении новых позитивных факторов. Такой прогноз в интервью агентству «Прайм» дала генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее словам, до конца первого квартала ожидается сохранение сложившегося тренда на укрепление национальной валюты в среднесрочном коридоре 74,50–81,50 рубля за доллар.

В то же время Проценко предупредила о рисках ослабления рубля. К ним эксперт отнесла возможное ухудшение геополитической обстановки, а также негативные изменения макроэкономических показателей торгового и бюджетного сальдо.

Эксперты Сбербанка ожидают, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. В то же время глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал он.

