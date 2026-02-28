Реклама

Раскрыты подробности похищения ребенка в Смоленске

RT: Похититель поджидал девочку в подъезде ее дома в Смоленске
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Мужчина, который похитил 9-летнюю девочку в Смоленске, поджидал ее в подъезде. Подробности преступления раскрыл источник RT, слова которого приводят в Telegram.

Собеседник издания рассказал, что похититель заклеил ребенку рот скотчем и вынес из дома в большой сумке. Он скрылся на автомобиле, попав на уличные камеры видеонаблюдения.

Ранее юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что мужчине и женщине, знавшей о преступлении, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Следственном комитете России рассказали, что ранее судимому 43-летнему мужчине и его 51-летней сожительнице, в квартире которых нашли девочку, предъявили обвинение в похищении ребенка.

