13:56, 28 февраля 2026Мир

Разведчик США подал сигнал бедствия над Ормузским проливом

Разведчик ВМС США MQ-4C Triton подал сигнал бедствия над Ормузским проливом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Высотный разведчик Военно-морских сил (ВМС) США MQ-4C Triton подал сигнал бедствия над Ормузским проливом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Известно, что беспилотник вел наблюдение за иранской военно-морской базой Чабахар, с которой Тегеран контролирует судоходство в Оманском заливе и Аравийском море.

Также в Чабахаре расположена одна из баз Корпуса стражей исламской революции, а в 50 километрах от Чабахара находится военный аэродром Конарак, используемый Воздушными силами Ирана.

Ранее в сети были опубликованы кадры прилета по американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб-квартира Пятого флота США.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр иранской столицы.

