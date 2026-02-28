Реклама

22:19, 28 февраля 2026Мир

Россия призвала немедленно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

В МИД России призвали к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В МИД России заявили, что Москва настаивает на скорейшем переводе ситуации вокруг Иран в плоскость политико-дипломатического решения.

«Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — говорится в заявлении российского ведомства.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре.

