15:31, 28 февраля 2026Путешествия

Российская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ОАЭ

Никита Савин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 28 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской авиакомпании.

В заявлении сказано, что отменяются все рейсы в Абу-Даби и Дубай и оттуда. «На 1 марта рейсы по этим направлениям планируются выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — говорится в обращении.

Пассажирам, имеющим на руках билеты на отмененные рейсы, будет предоставлена возможность переоформить их на ближайшие даты при наличии свободных мест или оформить вынужденный возврат. Авиакомпания следит за развитием событий и будет принимать решения об изменении расписания с учетом необходимости обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль. В Минтрансе РФ отметили, что перевозчики будут объединяться при необходимости и выполнять рейсы на широкофюзеляжных самолетах.

