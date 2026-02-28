Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после ударов Ирана

Flightradar: Борт Нетаньяху поднялся в воздух после начала ударов Ирана

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поднялся в воздух после начала ответных ракетных ударов со стороны Ирана. На этот факт обратил внимание Telegram-канал «Милитарист», ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

«В воздух поднялся борт Нетаньяху», — сказано в сообщении.

При этом, находится ли сам израильский премьер на борту, пока неизвестно.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль в рамках военной операции против Ирана нанес удары по сотням военных объектов на территории Исламской Республики.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр города.