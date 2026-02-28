Стало известно об ударах по иранским союзникам

Reuters: После ударов по шиитскому ополчению в Ираке два человека лишились жизни

В результате авиаударов по штаб-квартире шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» несколько человек лишились жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«По меньшей мере двое бойцов иракского формирования "Аль-Хашд Аш-Шааби" были убиты и еще трое получили тяжелые ранения после как минимум четырех взрывов, произошедших вслед за авиаударами», — сказано в публикации.

Сообщается, что удары были нанесены по району Джурф-эс-Сахар, расположенному южнее Багдада.

Ранее сообщалось, что США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана.