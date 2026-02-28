Реклама

22:55, 28 февраля 2026Мир

Трамп высказался о сроках операции против Ирана

Трамп: Сроки операции в Иране могут меняться в зависимости от ситуации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Donald Trump via Truth Social / Reuters

Сроки проведения операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации и от судьбы верховного лидера Исламской Республики. Об этом президент США Дональд Трамп заявил порталу Axios.

«Трамп сказал Axios, что сроки могут измениться в зависимости от развития событий на местах, включая судьбу верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль планировал убить вместе с другими высокопоставленными чиновниками», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

