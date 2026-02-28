Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:50, 28 февраля 2026Бывший СССР

Украинский депутат высказался о мире с Россией

Депутат Гетманцев: На Украине нет человека, который может заключить мир с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

На текущий момент на Украине нет человека, который смог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией. К такому выводу пришел глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу «Новини.LIVE».

«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира», — отметил он.

Гетманцев также назвал заключение мира юридически сложным вопросом, который следует решать украинскому народу.

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос о восстановлении отношений между Россий и Украиной крайне сложный и болезненный. Для восстановления отношений между русскими и украинцами нужно время — оно лечит раны.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что отношения России с Украиной постепенно выровняются, ведь «время лечит». Он уточнил, что многое будет зависеть от того, кто придет к власти после Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

    Украинский депутат высказался о мире с Россией

    Около 100 беспилотников за ночь уничтожили в небе над Россией

    Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины

    Французский политик испугался войны с Россией

    Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

    Россиянам рассказали о скрытом вреде еды и напитков для похудения

    Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

    ВС России нанесли первый удар по Краматорску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok