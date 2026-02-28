В Бахрейне заметили колонну военной техники

RT: В Бахрейне заметили большую колонну бронетехники

Очевидец заметил большую колонну бронетехники в Бахрейне. Соответствующий ролик публикует RT в Telegram.

На видеозаписи, присланной находящимся в Бахрейне россиянином, можно увидеть колонну двухосных бронеавтомобилей. В кадр попало более тридцати машин, которые двигались по дороге общего пользования.

На видео сложно определить тип техники. На вооружении армии Бахрейна находятся различные образцы военных машин, включая американские Humvee.

Ранее появился ролик, демонстрирующий последствия ответного удара Ирана по американской военной базе в Бахрейне. На видео можно заметить большой столб дыма.

Заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан заявил, что удары США и Израиля по территории Исламской Республики могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке.