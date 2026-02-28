Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 28 февраля 2026Мир

В Бахрейне заметили колонну военной техники

RT: В Бахрейне заметили большую колонну бронетехники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Очевидец заметил большую колонну бронетехники в Бахрейне. Соответствующий ролик публикует RT в Telegram.

На видеозаписи, присланной находящимся в Бахрейне россиянином, можно увидеть колонну двухосных бронеавтомобилей. В кадр попало более тридцати машин, которые двигались по дороге общего пользования.

На видео сложно определить тип техники. На вооружении армии Бахрейна находятся различные образцы военных машин, включая американские Humvee.

Ранее появился ролик, демонстрирующий последствия ответного удара Ирана по американской военной базе в Бахрейне. На видео можно заметить большой столб дыма.

Заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан заявил, что удары США и Израиля по территории Исламской Республики могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    Востоковед назвал главную цель США и Израиля в Иране

    Трамп отчитал директора ФБР за выпитое пиво

    Раскрыт статус президента Ирана после ударов США и Израиля

    Появилось видео прицельного удара «Шахедом» по базе Пятого флота США

    Рожин назвал истинную цель переговоров США с Ираном

    В Дубае приостановили работу аэропортов

    Страна НАТО поддержала атаку США на Иран

    Во Франции предрекли катастрофу из-за атаки на Иран

    В Бахрейне заметили колонну военной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok