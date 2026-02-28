Реклама

20:44, 28 февраля 2026Мир

В Израиле рассказали о крупнейшем в истории военном облете

ЦАХАЛ: 200 истребителей ВВС Израиля совершили крупнейший в истории военный облет
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Около 200 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля совершили крупнейший в истории военный облет. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в официальном Telegram-канале.

«С сегодняшнего утра около 200 истребителей под руководством разведки ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли массированный удар по ракетным комплексам и системам обороны иранского террористического режима в западном и центральном Иране», — отмечено в сообщении.

По итогам операции было поражено около 500 целей в разных локациях на иранской территории, добавили в пресс-службе. Благодаря этому наступательные возможности Вооруженных сил Ирана были существенно ограничены.

Ранее в ЦАХАЛ объявили о начале новой волны ударов по Ирану. Целями снова стали ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

