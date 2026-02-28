В КСИР заявили о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о поражении вспомогательного корабля Военно-морских сил (ВМС) США с крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьезно поврежден ракетами ВМС КСИР. Другие морские ресурсы ВМС США в дальнейшем будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников КСИР», — говорится в заявлении.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его превентивным, атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. В ответ Иран в атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока.