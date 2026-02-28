В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

Минобороны РФ: Силами ПВО сбита крылатая ракета большой дальности ВСУ «Фламинго»

Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита крылатая ракета большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго». Об этом в субботу, 28 февраля, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, средствами ПВО уничтожены 8 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в военном ведомстве.

Накануне, 27 февраля, ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии, Удмуртии. Согласно неофициальной информации, ракеты «Фламинго» были сбиты над Чувашией. Сначала власти республики подтвердили данные о выпущенных ракетах, однако впоследствии удалили сообщение об этом и опровергли его.