28 февраля 2026

В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита крылатая ракета большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго». Об этом в субботу, 28 февраля, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, средствами ПВО уничтожены 8 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в военном ведомстве.

Накануне, 27 февраля, ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии, Удмуртии. Согласно неофициальной информации, ракеты «Фламинго» были сбиты над Чувашией. Сначала власти республики подтвердили данные о выпущенных ракетах, однако впоследствии удалили сообщение об этом и опровергли его.

