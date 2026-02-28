В Швейцарии ликвидируют банк на фоне подозрений в связях с Россией

FINMA: Швейцарский банк MBaer закроют за содействие клиентам в обходе санкций

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) решило отозвать лицензию и ликвидировать банк MBaer. У регулятора возникло подозрение, что финансовая организация оказывает содействие клиентам в обходе санкций, говорится на сайте ведомства.

После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.

Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.

Ранее в России ликвидировали банк «Америкэн экспресс».