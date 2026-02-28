В зоне СВО ликвидировали медийную снайпершу ВСУ Васильченко

Украинская «снайпер-амазонка» Ангелину Васильченко попала в смертельное ДТП. В этот момент она уходила от дрона в Днепропетровской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Как отмечается, Васильченко была известна по кинофильму об «украинских амазонках».

«Васильченко попала 20 февраля в смертельное ДТП в Днепропетровской области, пытаясь уйти на трассе от дрона», — отметил собеседник агентства.

Силовики рассказали, что женщина служила в украинской армии солдатом, имела военную специальность «снайпер». Васильченко был 31 год, она уроженка ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области были ликвидированы несколько офицеров элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе группы «Омега». Кроме этого, в ДНР также был ликвидирован начальник связи «Омеги» с позывным Маркиз, который был ярым сторонником майдана и бандеровской идеологии.

До этого сообщалось, что российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей ВСУ под Часовым Яром.