Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:23, 28 февраля 2026Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали медийную снайпершу ВСУ

В зоне СВО ликвидировали медийную снайпершу ВСУ Васильченко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украинская «снайпер-амазонка» Ангелину Васильченко попала в смертельное ДТП. В этот момент она уходила от дрона в Днепропетровской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Как отмечается, Васильченко была известна по кинофильму об «украинских амазонках».

«Васильченко попала 20 февраля в смертельное ДТП в Днепропетровской области, пытаясь уйти на трассе от дрона», — отметил собеседник агентства.

Силовики рассказали, что женщина служила в украинской армии солдатом, имела военную специальность «снайпер». Васильченко был 31 год, она уроженка ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области были ликвидированы несколько офицеров элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе группы «Омега». Кроме этого, в ДНР также был ликвидирован начальник связи «Омеги» с позывным Маркиз, который был ярым сторонником майдана и бандеровской идеологии.

До этого сообщалось, что российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей ВСУ под Часовым Яром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Советник офиса Зеленского пригрозил Белоруссии

    На Западе поставили Зеленского на место после слов о выборах на Украине

    Россиян предупредили о связи кариеса с болезнью Паркинсона

    В зоне СВО ликвидировали медийную снайпершу ВСУ

    Один мировой лидер заявил о наиболее частых встречах с Путиным

    В России посмеялись над проговорившимся Зеленским

    Верховная Рада Украины потеряла способность принимать законы

    Осужденного задержали после грандиозного побега из-под конвоя в центре Москвы

    Мобильная связь в украинском городе полностью уничтожена российским ударом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok