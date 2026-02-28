Реклама

Мир
17:58, 28 февраля 2026

Великобритания подняла в воздух военную авиацию на Ближнем Востоке

Стармер: Великобритания подняла в воздух военную авиацию на Ближнем Востоке
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Британские ВВС были подняты в воздух на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По словам британского лидера, военная авиация была поднята с баз в рамках «региональной оборонительной операции».

Утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану удар и назвал его «превентивным», атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

