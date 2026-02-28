Реклама

18:33, 28 февраля 2026

Зеленский отрекся от мыслей о победе над Россией

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает о том, как одержать победу над Россией в ходе конфликта. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NRK, передает РИА Новости.

«Мы не думаем о том, как выиграть ... Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский признал, что американский президент Дональд Трамп не является его союзником в конфликте с Россией. «Трамп сказал мне в самом начале, что будет посередине, посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — сказал политик.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве.

