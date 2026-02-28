Реклама

00:10, 1 марта 2026Путешествия

Авиаперевозки в России изменились с 1 марта

Глава комитета ГД Тарбаев: Правила авиаперевозок в России изменились с 1 марта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Правила авиаперевозок в России изменились с 1 марта — у пассажиров появилось больше гарантий. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы (ГД) по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, теперь даже невозвратные билеты можно будет сдать обратно в случае задержки рейса от 30 минут и более. Кроме того, болезнь пассажира или его родственника тоже будет основанием для возврата. А деньги за билеты станут автоматически выплачивать тому, кто их приобретал, даже если он не является пассажиром.

Еще одно изменение — электронные посадочные талоны уравняют с бумажными. Также с 1 марта пассажирам с детьми или инвалидам разрешат брать в ручную кладь люльки, коляски, костыли, складное кресло-коляску, трость, складные ходунки, протезы. Тарбаев заметил, что на практике и прежде можно было проносить такие вещи на борт самолета, однако теперь у путешественников будут гарантии собственных прав.

Изменения коснулись в том числе и питания — с 1 марта авиакомпании обяжут выдавать пассажирам питьевую воду в случае задержки рейсов на три часа и горячее питание при задержках от шести часов. Если же ожидание достигло 10 часов и более в дневное время, путешественников должны расселить в гостиницах. В ночное время сроки сокращаются до восьми часов.

Ранее сообщалось, что в России впервые введут правила транспортных перевозок для туристических поездов — они вступят в силу с 1 марта. По нормативам, пассажир круизного транспортного состава не может делать промежуточные остановки по пути следования с продлением срока действия билета.

