Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 1 марта 2026Интернет и СМИ

Телеведущий выбежал в паб за пивом посреди прямого эфира

Ведущий шоу «Этим утром» Бен Шепард выбежал в паб за пивом посреди прямого эфира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: itv

Ведущий британской программы «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Бен Шепард во время прямого эфира выбежал в паб, после чего принес бокал пива коллеге Анджеле Сканлон. На эпизод обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Шепард и Сканлон обсуждали с приглашенным журналистом Томом Сварбриком потепление в Лондоне. Гость шоу захотел отпраздновать улучшение погоды и прямо посреди эфира вышел из студии и отправился в ближайший паб. Позднее зрителям показали, как Сварбрик пьет пиво и предлагает ведущим присоединиться к нему. «В Великобритании без перерыва шли дожди, и сейчас я впервые за долгое время чувствую, что страна ожила. У меня здесь чудесный нектар», — сказал он.

После этого Шепард попросил Сварбрика заказать ему пинту пива, встал с дивана и вышел из студии, оставив коллегу одну. Ведущий пробежал по улице, нашел паб, где сидел журналист, и взял свой бокал. «Это просто великолепно! (...) Сканлон, я тоже тебе принесу», — пообещал он соведущей.

После рекламной паузы Шепард вернулся в студию и протянул Сканлон свой бокал с остатками пива. Она сделала глоток, после чего вернула напиток коллеге. «Хочу выглядеть профессионально», — пошутила ведущая.

Ранее сообщалось, что ведущая новостей спорта из Австралии Даника Мэйсон появилась в нетрезвом виде в эфире, посвященном Олимпийским играм в Италии. Отрывок из программы распространился в сети и прославил ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Преемник Хаменеи объявил джихад против США и Израиля

    Дальнейшие шаги Трампа против Ирана назвали

    Мэр Нью-Йорка раскритиковал удары по Ирану

    Токаев поддержал попавшую под удар Ирана страну

    Телеведущий выбежал в паб за пивом посреди прямого эфира

    Российский теннисист Медведев рассказал о ситуации в Дубае

    В Иране заявили о пересечении Трампом «очень опасной красной линии»

    Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

    Два пропавших в Пермском крае туриста не выжили

    Россияне застряли на круизом лайнере в Дубае из-за очередных обстрелов со стороны Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok