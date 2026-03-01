Телеведущий выбежал в паб за пивом посреди прямого эфира

Ведущий шоу «Этим утром» Бен Шепард выбежал в паб за пивом посреди прямого эфира

Ведущий британской программы «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Бен Шепард во время прямого эфира выбежал в паб, после чего принес бокал пива коллеге Анджеле Сканлон. На эпизод обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Шепард и Сканлон обсуждали с приглашенным журналистом Томом Сварбриком потепление в Лондоне. Гость шоу захотел отпраздновать улучшение погоды и прямо посреди эфира вышел из студии и отправился в ближайший паб. Позднее зрителям показали, как Сварбрик пьет пиво и предлагает ведущим присоединиться к нему. «В Великобритании без перерыва шли дожди, и сейчас я впервые за долгое время чувствую, что страна ожила. У меня здесь чудесный нектар», — сказал он.

После этого Шепард попросил Сварбрика заказать ему пинту пива, встал с дивана и вышел из студии, оставив коллегу одну. Ведущий пробежал по улице, нашел паб, где сидел журналист, и взял свой бокал. «Это просто великолепно! (...) Сканлон, я тоже тебе принесу», — пообещал он соведущей.

После рекламной паузы Шепард вернулся в студию и протянул Сканлон свой бокал с остатками пива. Она сделала глоток, после чего вернула напиток коллеге. «Хочу выглядеть профессионально», — пошутила ведущая.

