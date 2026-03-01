Реклама

12:09, 1 марта 2026Спорт

Большунов рассказал о плохом самочувствии после победы на чемпионате России

Большунов о победе на чемпионате России: самочувствие было полностью разобранным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о плохом самочувствии после победы в спринте на чемпионате России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам спортсмена, гонка сложилась для него тяжело. «Самочувствие было полностью разобранным. Движения в разные стороны. От забега к забегу получше становилось, но все равно это прямо вообще не то», — отметил Большунов.

29-летний Большунов одержал победу в спринте свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 18,55 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (+0,10 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+0,25).

21 февраля Большунов назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Поэтому уже не смотрю», — заявил российский спортсмен.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали.

