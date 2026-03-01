Реклама

Бывший генконсул рассказал о плачущих в Польше россиянах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывший генконсул России в Польше Сергей Семенов рассказал, что россияне плакали из-за закрытия консульства в Гданьске, передает РИА Новости.

По его словам, для граждан эта ситуация стала тяжелым событием. «Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — сказал дипломат.

Он добавил, что генконсульство разместило информацию о закрытии в соцсетях, передавало посредством «сарафанного радио», опубликовало видеообращение, в котором выразило сожаление, что больше не сможет помогать соотечественникам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске.

