Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту продали за 195 тысяч евро

Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Ютты Лердам продали за 195 тысяч евро. Об этом сообщает nu.nl.

Купить экипировку Лердам можно было на аукционе. Незадолго до его окончания ставка составляла 10 тысяч евро, однако ближе к концу два покупателя устроили борьбу за комбинезон, доведя его итоговую стоимость до 195 тысяч евро.

Всего на платформе было выставлено 19 костюмов, включая костюм другой олимпийской чемпионки 2026 года из Нидерландов Фемке Кок. За комбинезон спортсменки, выигравшей золото на дистанции 500 метров, заплатили 4802 евро. Вырученные средства направят на развитие детских спортивных школ.

Отмечается, что на платформе не впервые продавались личные вещи спортсменов, однако цена за комбинезон Лердам стала рекордной. Экипировка конькобежки была продана дороже лотов от португальского футболиста Криштиану Роналду.

На Олимпиаде-2026 Лердам стала чемпионкой на дистанции 1000 метров. После финиша она расстегнула комбинезон, продемонстрировав бюстгальтер Nike. Сообщалось, что за это конькобежка могла получить от производителя одежды около одного миллиона евро.