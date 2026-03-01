Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:17, 1 марта 2026Спорт

Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту продали за 195 тысяч евро

Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам продали за 195 тысяч евро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Reuters

Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Ютты Лердам продали за 195 тысяч евро. Об этом сообщает nu.nl.

Купить экипировку Лердам можно было на аукционе. Незадолго до его окончания ставка составляла 10 тысяч евро, однако ближе к концу два покупателя устроили борьбу за комбинезон, доведя его итоговую стоимость до 195 тысяч евро.

Всего на платформе было выставлено 19 костюмов, включая костюм другой олимпийской чемпионки 2026 года из Нидерландов Фемке Кок. За комбинезон спортсменки, выигравшей золото на дистанции 500 метров, заплатили 4802 евро. Вырученные средства направят на развитие детских спортивных школ.

Отмечается, что на платформе не впервые продавались личные вещи спортсменов, однако цена за комбинезон Лердам стала рекордной. Экипировка конькобежки была продана дороже лотов от португальского футболиста Криштиану Роналду.

На Олимпиаде-2026 Лердам стала чемпионкой на дистанции 1000 метров. После финиша она расстегнула комбинезон, продемонстрировав бюстгальтер Nike. Сообщалось, что за это конькобежка могла получить от производителя одежды около одного миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти экс-президента Ирана

    При атаке Ирана на ОАЭ погибли три человека

    Украинские тыловики обогнали по потерям бойцов на передовой под Сумами

    Бывшая жена Моргенштерна повторила откровенный образ Лары Крофт

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в прозрачной юбке пришла на зарубежный показ

    Врач объяснила тягу мужчин к увеличению губ

    Найдены еще двое пропавших в Пермском крае туристов

    Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту продали за 195 тысяч евро

    «Убит руками самых злобных преступников в мире». Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Как на это отреагировали в мире?

    Иран обратился к соседним странам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok