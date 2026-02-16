Олимпийская чемпионка показала нижнее белье и получила миллион долларов

Daily Mail: Лердам могла получить более миллиона долларов за показ белья на ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ютта Лердам показала нижнее белье и получила миллион долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх (ОИ). После финиша она расстегнула спортивный костюм, показав белый бюстгальтер Nike. Фотографии спортсменки попали в СМИ, а Nike представила их почти 300 миллионам подписчиков в соцсетях.

27-летняя Лердам — чемпионка мира в спринтерском многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. На Олимпиаде в Милане, помимо победы на дистанции 1000 метров, она завоевала серебро на 500-метровке. На предыдущих Играх в Пекине спортсменка стала серебряным призером на дистанции 1000 метров.

Перед Олимпийскими играми Лердам попала в скандал. Конькобежка подверглась критике со стороны общественности за то, что прилетела в Италию на частном джете.