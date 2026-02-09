Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка Лердам выиграла золото

Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам выиграла золотую медаль на дистанции 1000 метров. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Лердам стала первой с олимпийским рекордом — 1 минута 12,31 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Фемке Кок (+0,28 секунды), бронзу — японка Михо Такаги (+1,64).

Ранее Лердам попала под критику за то, что прилетела в Италию на частном джете. Пользователи сети сочли спортсменку заносчивой. «Частный самолет для прилета на Олимпиаду? А как же окружающая среда?», «Это очень плохой пример для фанатов», «Ты способствуешь проблемам с климатом», — высказывались юзеры.

27-летняя Лердам — чемпионка мира в спринтерском многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. На Олимпиаде в Пекине она брала серебро на дистанции 1000 метров. Конькобежка состоит в отношениях с американским блогером Джейком Полом.

