20:56, 9 февраля 2026Спорт

Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка Лердам выиграла золото
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам выиграла золотую медаль на дистанции 1000 метров. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Лердам стала первой с олимпийским рекордом — 1 минута 12,31 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Фемке Кок (+0,28 секунды), бронзу — японка Михо Такаги (+1,64).

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее Лердам попала под критику за то, что прилетела в Италию на частном джете. Пользователи сети сочли спортсменку заносчивой. «Частный самолет для прилета на Олимпиаду? А как же окружающая среда?», «Это очень плохой пример для фанатов», «Ты способствуешь проблемам с климатом», — высказывались юзеры.

27-летняя Лердам — чемпионка мира в спринтерском многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. На Олимпиаде в Пекине она брала серебро на дистанции 1000 метров. Конькобежка состоит в отношениях с американским блогером Джейком Полом.

