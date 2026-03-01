Мэр Нью-Йорка раскритиковал удары по Ирану

Мэр Нью-Йорка Мамдани раскритиковал удары США по Ирану

Мэр Нью-Йорка, демократ-социалист Зохран Мамдани раскритиковал удары США по Ирану. Он счел их «катастрофической эскалацией».

Мамдани уверен, что все случившееся с Ираном незаконно. По его словам, эти удары были нанесены против воли американцев.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что жители США не хотят участвовать в новом театре военных действий. Он уверен, что американцы желают мира.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде рассказал, что американский лидер Дональд Трамп пересек красную линию, когда убрал лидера Ирана Али Хаменеи.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.