04:10, 1 марта 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия ударов по Ирану для Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Удары по Ирану стерли Зеленского из мировой повестки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Удары США и Израиля по Ирану фактически вытеснили украинского президента Владимира Зеленского из мировой новостной повестки. Об этом в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — отметил эксперт.

По мнению политолога, руководство Украина сейчас всерьез обеспокоено риском полного прекращения внешней поддержки. Положение усугубляется тем, что у Киева попросту нет средств для обслуживания прежних займов. Как образно отметил эксперт, одной рукой помощь предоставляют, а другой — тут же ее забирают.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

