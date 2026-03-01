На Украине раскрыли последствия ударов по Ирану для Зеленского

Удары США и Израиля по Ирану фактически вытеснили украинского президента Владимира Зеленского из мировой новостной повестки. Об этом в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — отметил эксперт.

По мнению политолога, руководство Украина сейчас всерьез обеспокоено риском полного прекращения внешней поддержки. Положение усугубляется тем, что у Киева попросту нет средств для обслуживания прежних займов. Как образно отметил эксперт, одной рукой помощь предоставляют, а другой — тут же ее забирают.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.