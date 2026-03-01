Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:06, 1 марта 2026Забота о себе

Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

Нутрициолог Яблокова назвала кабачки суперфудом для здоровья сосудов и кожи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Кабачки и их разновидность цукини являются доступным суперфудом для сохранения молодости и здоровья, считает тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. О том, почему стоит включить этот овощ в рацион, она рассказала изданию «Доктор Питер».

По словам Яблоковой, кабачки и цукини отлично вписываются в любую диету, содержат растворимую и нерастворимую формы клетчатки, что благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и при этом не провоцируют вздутие. Кроме того, в этом продукте много марганца, который важен для контроля инсулинорезистентности, здоровья сосудов, нормализации артериального давления.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

«Марганец улучшает синтез коллагена, что является очень важной функцией для здоровья и молодости кожи, крепких костей и связок. Недостаток марганца приводит к тому, что коллаген хуже синтезируется. Из-за этого повышается хрупкость костной ткани, ухудшается состояние суставов, снижается эластичность кожи и соединительной ткани», — объяснила нутрициолог.

Помимо этого, в кабачках присутствуют такие полезные вещества, как витамины С, А и К, а также калий, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, защищающие сердце и сосуды и снижающие уровень плохого холестерина.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал самый недооцененный суперфуд для сердца и сосудов. Лучшей группой продуктов для здоровья ЖКТ и сердечно-сосудистой системы он считает зернобобовые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния

    В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

    Названы последствия объявления шиитским богословом джихада против США и Израиля

    Пары стали массово отказываться от пышных свадеб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok