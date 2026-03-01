Названо число пострадавших из-за атак Ираном Израиля

CNN: В результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек

В результате ударов Ирана по Израилю один человек погиб, еще 121 пострадал. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильскую национальную службу по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что состояние 119 пострадавших оценивается как легкое, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести. Также погибла женщина в возрасте около пятидесяти лет.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых запусках со стороны Ирана. «Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы», — заявили военные.