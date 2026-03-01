Названо время принятия Трампом окончательного решения об ударах по Ирану

Politico: Трамп окончательно принял решение атаковать Иран в конце недели

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение атаковать Иран в конце недели, такое время называет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

«К концу этой недели Трамп принял окончательное решение проводить военные действия», — заявили три источника в американской администрации.

Они отметили, что глава государства решил нанести удары после того как понял, что Иран отказывается связать себя «обязательствами по отказу от атомного оружия».

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил ранее Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

