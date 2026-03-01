Реклама

09:25, 1 марта 2026

Овечкин забросил две шайбы и обновил рекорд НХЛ

Овечкин забросил две шайбы в матче с «Монреалем» и обновил рекорд НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Монреаль Канадиенс» и обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

40-летний россиянин забросил 920-ю и 921-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги. При этом, несмотря на его дубль, «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 2:6.

«Кэпиталс» набрали 69 очков в 62 матчах регулярного чемпионата и идут на девятом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 75 очками в 59 матчах располагается на четвертой позиции на Востоке.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки было 894 шайбы в 1487 матчах.

