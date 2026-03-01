Пакистан атаковал Кабул, в городе работает система ПВО

Пакистан снова атаковал Кабул, в столице Афганистана работатет система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

«В воскресенье около 5:40 утра (4:10 по московскому) по местному времени столица Афганистана Кабул подверглась атаке пакистанской авиации, что вызвало серию взрывов и ответный огонь афганских сил ПВО по воздушным целям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что серия ударов продолжалась около 20 минут.

Ранее стало известно, что афганские военные сбили самолет ВВС Пакистана в провинции Нангархар и взяли в плен пилота.

Телеканал Ariana News сообщал, что Афганистан начал новые «атаки возмездия» на границе с Пакистаном. Источники канала сообщили, что боевые действия проходят в нескольких районах провинции Хост. Атакам подвергаются пакистанские позиции вдоль условной линии разграничения.

