Протестующие атаковали консульство США в Пакистане

Протестующие против операции в Иране атаковали консульство США в Пакистане

В городе Карачи в Пакистане возникли протесты из-за операции США и Израиля против Ирана, было атаковано американское консульство. Об этом в Telegram сообщает иранское агентство IRNA.

Утверждается, что собравшиеся выступили против американских и израильских действий на Ближнем Востоке. На видео, опубликованном агентством, люди кидают камни в здание и бьют в нем стекла.

По данным пакистанского издания DAWN, протесты вспыхнули после сообщения о том, что в результате операции против Ирана погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Также отмечается, что произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек получили ранения, их доставили в больницу.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани высказался о целях операции США и Израиля против Исламской Республики. Он заявил, что эти страны стремятся разграбить и развалить Иран.

Перед этим Лариджани назвал цели для ударов Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран атакует военные базы США, которые считает американской территорией.