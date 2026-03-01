Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 1 марта 2026Мир

Протестующие атаковали консульство США в Пакистане

Протестующие против операции в Иране атаковали консульство США в Пакистане
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

В городе Карачи в Пакистане возникли протесты из-за операции США и Израиля против Ирана, было атаковано американское консульство. Об этом в Telegram сообщает иранское агентство IRNA.

Утверждается, что собравшиеся выступили против американских и израильских действий на Ближнем Востоке. На видео, опубликованном агентством, люди кидают камни в здание и бьют в нем стекла.

По данным пакистанского издания DAWN, протесты вспыхнули после сообщения о том, что в результате операции против Ирана погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Также отмечается, что произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек получили ранения, их доставили в больницу.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани высказался о целях операции США и Израиля против Исламской Республики. Он заявил, что эти страны стремятся разграбить и развалить Иран.

Перед этим Лариджани назвал цели для ударов Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран атакует военные базы США, которые считает американской территорией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили подробности гибели Хаменеи

    Силы Ирана уничтожили американский беспилотник MQ-9

    18-летний футболист «Барселоны» побил достижение Месси и Роналду

    Стало известно о 10 погибших во время протестов в Пакистане

    Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

    В Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле Хаменеи

    В Москве пьяный водитель сбил девочку-подростка

    Протестующие атаковали консульство США в Пакистане

    Власти Дубая заявили о пострадавших в результате попадания осколков БПЛА в жилые дома

    Россиянин побывал в Саудовской Аравии и рассказал о действующих там наказаниях для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok