Силовики назвали местоположение ответственного за обстрел Белгорода комбрига ВСУ

РИА Новости: Ответственный за обстрел Белгорода комбриг ВСУ укрылся под Львовом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир 15-й бригады артразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственный за обстрел Белгорода, укрылся под Львовом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», — рассказал представитель силовых структур.

По его словам, после обстрела комбриг скрылся в городе Дрогобыче Львовской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела без света остались 60 тысяч жителей Белгорода. Детские сады и школы города продолжат работать на системах резервного энергоснабжения.

