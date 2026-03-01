Реклама

США предупредили о «разочаровании» из-за Ирана

Al Jazeera: Удары США по Ирану не приведут к смене режима
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары США и Израиля по Ирану не приведут к смене режима в Тегеране. О возможном «разочаровании» Вашингтона предупредил телеканал Al Jazeera.

«Удары по обезглавливанию со стороны США и Израиля, вероятно, продолжатся, но даже в случае успеха они не приведут к смене режима», — указано в сообщении.

Отмечается, что основной задачей администрации США станет «поиск соглашения о прекращении огня» с Ираном. Позиции Тегерана при этом станут сильнее, а американскому президенту Дональду Трампу придется менять риторику, подчеркивает канал.

Ранее корреспондент Washington Post Джон Хадсон узнал о ближайших планах Трампа на Иран. «Новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что хочет вести переговоры», — рассказал собеседник журналиста, добавив, что пока операция продолжится «в обычном режиме».

