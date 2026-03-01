Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 1 марта 2026Мир

В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

WP: У администрации Трампа в приоритете бомбардировки Ирана, а не переговоры
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На сегодняшний день главный приоритет США в конфликте с Ираном — бомбардировки, а не возобновление переговорного процесса. Об этом в соцсети Х заявил корреспондент Washington Post Джон Хадсон со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент Трамп заявил, что новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что хочет вести переговоры, и в конечном итоге он пойдет на переговоры», — рассказал собеседник журналиста, подчеркнув, что пока операция, получившая название «Эпическая ярость», будет продолжаться «в обычном режиме».

Материалы по теме:
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами. Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами.Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
Сегодня
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ракетном ударе. Чем иранские военные ответят США и Израилю и кто возглавит страну?
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ракетном ударе.Чем иранские военные ответят США и Израилю и кто возглавит страну?
Сегодня

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители нового руководства Ирана готовы к переговорам, однако сделать это в Тегеране могли раньше. «Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — сказал президент США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok