В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

WP: У администрации Трампа в приоритете бомбардировки Ирана, а не переговоры

На сегодняшний день главный приоритет США в конфликте с Ираном — бомбардировки, а не возобновление переговорного процесса. Об этом в соцсети Х заявил корреспондент Washington Post Джон Хадсон со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент Трамп заявил, что новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что хочет вести переговоры, и в конечном итоге он пойдет на переговоры», — рассказал собеседник журналиста, подчеркнув, что пока операция, получившая название «Эпическая ярость», будет продолжаться «в обычном режиме».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители нового руководства Ирана готовы к переговорам, однако сделать это в Тегеране могли раньше. «Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — сказал президент США.