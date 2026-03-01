Реклама

15:20, 1 марта 2026Мир

Стали известны детали ночного выступления Небензи на заседании Совета Безопасности ООН

Сенатор Карасин: Выступление Небензи на Совете Безопасности ООН было жестким
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ночное выступление постпреда России при ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке на заседании Совета Безопасности ООН было четким и жестким. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Карасин заявил, что Небензя назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия со стороны США. «Известно, что Иран готов был договариваться по этому вопросу. Подчеркнуто и то, что курирующий эту тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о том, что Иран стремится к разработке собственного ядерного оружия», — говорится в публикации сенатора.

Также, по словам Красина, в ходе выступления Небензя озвучил требование к США и Израилю о немедленном прекращении агрессивных действий в отношении Тегерана. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования на основе международного права — при необходимости Россия готова оказать в этом содействие.

Ранее Небензя рассказал о возможных последствиях агрессии против Ирана. Он заявил, что атака США и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. По мнению постпреда России при ООН, существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона.

