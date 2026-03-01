Реклама

11:16, 1 марта 2026Мир

Стало известно о 10 погибших во время протестов в Пакистане

В Иране заявили о 10 погибших во время протестов у консульства США в Карачи
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ali Raza / AP

Как минимум десять человек погибли в Карачи (Пакистан) у консульства США, которое ранее атаковали протестующие. Об этом в Telegram заявило иранское телевидение IRIB.

Утверждается, что у консульства была открыта стрельба. Журналисты из Ирана также опубликовали видео, на котором собравшиеся у дипмиссии убегают под звуки выстрелов.

Пакистанское издание DAWN при этом заявило, что известно как минимум о шести погибших во время протестов. Уточняется, что их тела доставили в больницу.

В Карачи вспыхнули протесты из-за операции США и Израиля против Ирана. Участники стихийной акции атаковали американское консульство. Отмечалось, что они выступили против американских и израильских действий на Ближнем Востоке.

Перед этим в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Заявлялось, что в этот момент он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе.

